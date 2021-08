PRIMA PAGINA - Cds Campania titola: “Insigne resta”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro del capitano del Napoli: “Insigne resta. Mossa del Napoli: Lorenzo intoccabile anche se non dovesse rinnovare subito. Il capitano si libera nel 2022, ma è fuori dal mercato. Si lavora per sbloccare la trattativa. Le parti preparano il primo appuntamento: c'è la ferma volontà di andare avanti insieme". Al centro Lionel Messi al PSG: "Messi ora ride. Leo sbarca a Parigi e dimentica le lacrime: guadagnerà 80 milioni".