PRIMA PAGINA - CdS a tutta pagina: "Dio è italiano"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina col la vittoria ai rigori dell'Italia contro la Spagna e l'approdo degli Azzurri alla finale di Euro 2020: "Dio è italiano. Gigio e Jorginho decisivi. E domenica a Wembley contro la vincente tra Inghilterra e Danimarca". In basso spazio al mercato in casa Lazio: "Inizia l'era Sarri con il ritorno di Felipe".