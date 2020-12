PRIMA PAGINA - CdS: "Allarme conti in Serie A, salta lo sgravio sugli stranieri"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con Zaniolo ed il recupero del giocatore della Roma. Spazio anche al mercato, con De Paul primo obiettivo di Antonio Conte per la sua Inter. Poi i conti della Serie A, con lo sgravio sugli stranieri che è di fatto saltato: manca il decreto del Governo ed il Fisco non applica lo sconto ai club. Per il Milan danno di 4.2 mln di euro.