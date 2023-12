PRIMA PAGINA - CdS: "Allarme Kvara, Napoli in ansia"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la lotta per la zona Champions.

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la lotta per la zona Champions: "L'ammucchiata. Mou e Motta quarti, traffico Champions: 5 squadre in 2 punti". In taglio alto spazio allo stop di Kvaratskhelia per influenza in vista della sfida in Champions col Braga: "Allarme Kvara, Napoli in ansia". Ancora in taglio alto il Milan: "Il futuro di Pioli dipende da Leao". In taglio basso spazio alla Juventus: "La Juve segna e nasconde la porta".