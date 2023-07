PRIMA PAGINA - CdS apre con Morata: "Vuole la Roma"

"Juve, Inter e Milan ci sono ancora, ma Morata ha in testa una squadra".

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport dedica la sua apertura ad Alvaro Morata: "Vuole la Roma. Juve, Inter e Milan ci sono ancora, ma Morata ha in testa una squadra". Sempre in apertura spazio anche alla girandola di attaccanti: "Psg su Kane, Vlahovic in sospeso. Lukaku è a Londra e ha fretta". Di spalla la Nazionale under 19, campione d'Europa dopo la vittoria contro il Portogallo: "L'Italia baby vince l'Europeo".