PRIMA PAGINA - CdS: "Calcetto, lo stop della discordia. Protesta un settore che mobilità 20mln di italiani"

"Calcetto, lo stop della discordia. Protesta un settore che mobilità 20mln di italiani" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport che dedica ampio spazio alle polemiche per la nuova stretta governativa. In primo piano la sfida tra Italia e Olanda con Mancini che non ha ancora scelto l'attaccante.