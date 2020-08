PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Juve-Napoli, accuse. ADL irritato per le manovre su Milik"

Apertura sull'intrigo Milik in prima pagina de Il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania: "Juve-Napoli, accuse. ADL irritato per le manovre su Milik: fate l'offerta o rinunciate. Anche l'attaccante chiede chiarezza, la Roma alla finestra: filtra ottimismo". In alto spazio al caso Messi con la Liga che dà ragione al club blaugrana: "Messi costa 700 milioni". In basso invece le dichiarazioni del Ct della Nazionale Roberto Mancini: "Basta partite senza tifosi".