PRIMA PAGINA - CdS e le parole di Spalletti: "Diego ci benedica"

"Diego ci benedica" si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola con riferimento alle parole pronunciate in conferenza stampa da Luciano Spalletti

"Diego ci benedica" si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola con riferimento alle parole pronunciate in conferenza stampa da Luciano Spalletti in vista della sfida scudetto contro il Milan. "Stasera un Napoli-Milan stile anni '80" è un'altra frase del quotidiano.