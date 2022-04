PRIMA PAGINA - CdS: "Il Napoli in ansia per Osimhen"

"Risentimento muscolare, oggi gli esami in vista della Viola".

"Il Napoli in ansia per Osimhen", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Risentimento muscolare, oggi gli esami in vista della Viola. Il nigeriano si è fermato in allenamento ma sui social ha rassicurato i tifosi azzurri: 'Ci vediamo domenica'". A centro pagina spazio a Benzema, grande mattatore della vittoria del Real a Londra contro il Chelsea: "Benzema esagerato: Ancelotti gode". In taglio basso spazio alla maglia di Mexico '86 di Maradona messa all'asta: "Diego, una maglia da 5 milioni".