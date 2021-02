PRIMA PAGINA - CdS: “Il Napoli ripiomba nell’incubo Covid”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la notizia della positività al Covid di Ghoulam e Koulibaly: “Il Napoli ripiomba nell’incubo Covid”. Al centro spazio al successo dell'Inter nell'anticipo contro la Fiorentina: "Conte, il gusto di stare lassù. Gol di Barella e Perisic. l'Inter vince 2-0 a Firenze e vola in testa". Sulla sinistra si parla dei fondi per la Lega di Serie A: "Lega spaccata, freddi i fondi".