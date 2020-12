PRIMA PAGINA - CdS: "Il re è Cristiano"

Nell'edizione di oggi, Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Juventus al Camp Nou contro il Barcellona: "Il re è Cristiano: doppio rigore al Barça. Cancellato Messi:3-0. Juve prima nel girone". In basso spazio al nuovo tatuaggio di Insigne in onore di Diego Armando Maradona: "Si è fatto incidere sul polpaccio l'immagine di Maradona che grida".