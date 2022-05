PRIMA PAGINA - CdS: "Insigne dice addio, Napoli lo abbraccia"

L'ultima di Lorenzo al Maradona sarà una passerella con sorprese. Blessin a caccia di punti per evitare la retrocessione".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport titola così in prima pagina: "Insigne dice addio, Napoli lo abbraccia. L'ultima di Lorenzo al Maradona sarà una passerella con sorprese. Blessin a caccia di punti per evitare la retrocessione". In apertura spazio alla lotta scudetto tra Milan e Inter: "Alla milanese". A centro pagina l'incredibile pari interno della Roma col Venezia: "Roma, 46 tiri per un punto: il Venezia già in B è un muro". In taglio basso spazio al pareggio tra Empoli e Salernitana: "Salernitana, pari e rimpianti".