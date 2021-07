PRIMA PAGINA - CdS: "Insigne, eurocaso"

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il rinnovo di Lorenzo Insigne: "Insigne, eurocaso. Gelo dopo il trionfo, il futuro del fantasista al Napoli ora è a rischio. Spalletti lo chiama, DeLa no: Lorenzo nel mirino di club stranieri". A centro pagina spazio agli acqusti di Roma e Lazio: "Rui Patricio: il muro di Mou". "Felipe, freccia per Sarri".