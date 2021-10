PRIMA PAGINA - Cds: "Inzaghi, amore amaro. Spalletti: Ora viene il bello"

Il Corriere dello Sport ripercorre oggi la vittoria della Lazio contro l'Inter, nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A. "Ribaltone Lazio, per l'Inter una sconfitta che brucia. Con rissa finale". L'amore per l'allenatore interista però non è sopito, perché prima del match è festeggiato dai suoi ex tifosi laziali. "L'ira dei nerazzurri per il gol di Anderson con Dimarco a terra, espulso Luiz Felipe al termine della gara". Ci sono anche le parole di Sarri: "Solo da noi proteste così".

In taglio alto Juventus-Roma

La sfida fra le due squadre di Allegri e Mourinho monopolizza la fascia alta, con Dybala che non ce la fa ("fumata nera"), mentre Abraham prova a essere in campo. "Azzurrissima" viene ribattezzata la sfida fra i due club, anche perché ci sono in campo Chiesa, Bonucci, Pellegrini e Zaniolo, volendo anhche Locatelli e Cristante, Bernardeschi e Chiellini.