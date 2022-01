PRIMA PAGINA - CdS: "Juve, a Dybala torna il sorriso"

"Juve, a Dybala torna il sorriso", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Coppa Italia, travolta la Samp (4-1) all'Allianz. Paulo entra e si prende la scena: gol, esultanza e applausi". A centro pagina spazio alla qualificazione della Lazio ai quarti di Coppa Italia: "Lazio, ci pensa sempre Immobile: Udinese ko, ora il Milan". Di spalla spazio allo stop imposto dall'Aia all'arbitro di Milan-Spezia: "Serra fermato passando dal Var". In taglio basso spazio allo 0-3 a tavolino e al -1 in clasifica per il club di Iervolino: "Salernitana, stangata a tavolino".