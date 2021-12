PRIMA PAGINA - CdS: "Juve, Allegri rivede la luce"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Juventus contro il Cagliari: "Juve, Allegri rivede la luce. Kean-Berna: Max è a -4 dalla Champions". In Taglio alto spazio all'indagine sul bilancio della Finanza: "Plusvalenze, blitz all'Inter". Di spalla spazio alla richiesta di proroga respinta da parte della Figc per la cessione del club granata: "Salernitana, il pugno duro di Gravina".