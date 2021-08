PRIMA PAGINA - CdS: "Kaio Jorge va alla Juventus"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre stamane in prima pagina con il titolo: "Mal di Ronaldo". Il portoghese della Juventus sarebbe intenzionato a lasciare i colori bianconeri, ma è "bloccato" da Mbappè. Il Real Madrid andrà all'assalto del francese solo a fine mercato ed in quel caso il Paris Saint Germain potrà poi fiondarsi su CR7. La permanenza a Torino di Ronaldo non è ancora così scontata.

"Io e Ibra che coppia" - Tempo di presentazioni in casa Milan, con Olivier Giroud che ha parlato della sua coesistenza con Zlatan Ibrahimovic. Due attaccanti simili come stile di gioco, ma che se dovessero trovare la giusta alchimia potrebbero fare molto male alle avversarie.

Il prezzo di Lautaro - A tutto c'è un prezzo, così anche Lautaro Martinez, centralissimo nel progetto nerazzurro, potrebbe lasciare Milano nel caso in cui arrivasse la giusta offerta. E la cifra ritenuta congrua è pari a 90 milioni di euro. L'Inter ha fissato il prezzo, ora vedremo chi si farà avanti.