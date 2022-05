PRIMA PAGINA - CdS: "Lukaku spinge Dybala da Mou"

"Roma pronta a sacrificare Zaniolo per arrivare a Paulo".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre con un'indiscrezione di mercato: "Lukaku spinge Dybala da Mou. Roma pronta a sacrificare Zaniolo per arrivare a Paulo". A centro pagina spazio alla storica promozione del Monza in Serie A: "Il ritorno di Berlusconi: Monza promosso in A". Di spalla i festeggiamenti di Carlo Ancelotti per la conquista della Champions League col Real: "Carlo balla e canta, Madrid lo incorona".