PRIMA PAGINA - CdS: "Milan e Inter alla pari, del Napoli il calcio migliore"

Il Corriere dello Sport nella prima pagina dell'edizione di oggi fa le carte alla corsa scudetto e alle coppe: "Allegri, ora tutto sulla Champions. Milan e Inter alla pari, del Napoli il calcio migliore". A centro pagina fari puntati sul centrocampo oggi e di domani di Milan e Inter, che domani si sfideranno nel derby: "Tonali, Milan per sempre. Barella 2026, Inter al sicuro". In taglio basso spazio ai convocati della Nazionale per le qualificazioni a Qatar 2022: "Italia, riecco Belotti e Mancini".