PRIMA PAGINA - Cds: “Milan-Napoli decide l’anti Inter: ultima chiamata per Spalletti”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sfida tra Milan-Napoli in programma questa sera: “Milan-Napoli decide l’anti Inter: ultima chiamata per Spalletti". Al centro spazio alla vittoria della Roma sul campo dell'Atalanta: "Questo è Mou. Doppietta di Abraham, prima rete di Zaniolo in campionato, guizzo di Smalling: giallorossi quinti con Allegri".