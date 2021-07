PRIMA PAGINA - CdS: "Mou è già in fuga"

"Mou è già in fuga", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport, nell'edizione di oggi. "Prende Viña, aspetta Xhaka: la sua Roma è pronta e sfida le big". A centro pagina spazio all'amichevole vinta 11-0 dalla Lazio: "Che spettacolo la Lazio di Sarri". In taglio basso l'inchiesta sul prossimo caponnoniere di Serie A: "Parte l'assalto al trono di CR7".