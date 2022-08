PRIMA PAGINA - Cds: “Napoli si sdoppia: blocca Simeone, aspetta Raspadori”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le mosse di mercato del club azzurro

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le mosse di mercato del club azzurro: “Napoli si sdoppia: blocca Simeone, aspetta Raspadori. Raggiunta l'intesa con il Cholito, manca solo la firma di Aurelio che continua a trattare con il Sassuolo". In taglio alto spazio all'intervista esclusiva all'arbitro Doveri. Al centro si parla di Juve: "Kostic va di corsa. Allegri lo vuole in campo".