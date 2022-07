PRIMA PAGINA - CdS: "Osi e Kvara, la nuova coppia spinge Spalletti"

"Battuto 4-1 il Perugia. Giuntoli insiste per Kim".

"Osi e Kvara, la nuova coppia spinge Spalletti", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Battuto 4-1 il Perugia. Giuntoli insiste per Kim". Apertura dedicata a Dybala, che sembra essere sempre più vicino alla Roma: "Dybala, oggi il sì". A centro pagina spazio la mercato: "De Ligt al Bayern, 80 milioni: la Juve ne offre oltre 40 per Bremer".