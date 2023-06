PRIMA PAGINA - CdS: "Osimhen primo regalo per Garcia"

"Il nuovo tecnico blinda subito Victor. De Laurentiis orientato a tenere il centravanti per tentare l'assalto anche alla Champions".

"Osimhen primo regalo per Garcia", apre così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Il nuovo tecnico blinda subito Victor. De Laurentiis orientato a tenere il centravanti per tentare l'assalto anche alla Champions. Ma le grandi d'Europa spingono: il rischio è un'offerta shock". In taglio alto il mercato con lo scambio proposto dal Chelsea all'Inter: "Barella per Lukaku". Ancora spazio al mercato di spalla: "Napoli e Milan in pole".