PRIMA PAGINA - CdS: "Poker di Osimhen: la prima è uno show"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Poker di Osimhen: la prima è uno show. 30 milioni per Insigne ma Spalletti che dice? Il club azzurro fa il prezzo in caso di divorzio". Apertura dedica a Cristiano Ronaldo: "Decido io. Con un post ambiguo tiene in sospeso la Juve, Icardi ci crede". In taglio basso spazio al caso Hysaj: "La Lazio fa cancellare il 'Bella Ciao' di Hysaj".