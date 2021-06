PRIMA PAGINA - CdS: "Rino bocciato dai social. Addio al Tottenham: i tifosi non lo vogliono"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport, apre in prima pagina con il no dei tifosi inglesi nei confronti di Rino Gattuso: "Rino bocciato dai social. Addio al Tottenham: i tifosi non lo vogliono". Al centro le dichiarazioni di Marco Tardelli rilasciata al quotidiano: "Italia e Francia sono le più forti. Mancini come Bearzot: si respira la rinascita". Di spalla spazio all'addio all'ex presidente della Juventus, deceduto a 92 anni: "Boniperti il signore della Juve".