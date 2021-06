PRIMA PAGINA - CdS: "Sarri e Gigio finalmente"

"Sarri e Gigio finalmente". Apre così in prima pagina il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna. "Sì del tecnico alla Lazio. Donnarumma-Psh, c'è l'ok". A centro pagina spazio alla nuova Roma di Mourinho: "Mou prepara lo sbarco. E la Roma accelera per Xhaka". In taglio basso spazio al mercato della Juventus: "Punte al Max, tutte le strade portano a Dzeko".