PRIMA PAGINA - CdS: "Sarri l'anti Mou"

"Sarri l'anti Mou". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione odierna. "Lazio in pressing sul tecnico: trattativa nella fase decisiva". In taglio alto spazio al Napoli alle prese con il contratto di Insigne in scadenza: "Spalletti, è Insigne il primo problema". Sempre in alto spazio alle convocazioni del ct della Nazionale Mancini: "Europei, la sorpresa Mancini taglia Kean".