PRIMA PAGINA - CdS: "Spalletti andrà via da Napoli"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sconfitta della Juventus contro il Milan: "Allegri senza rete. Secondo ko di fila, ora la Juve rischia anche l'Europa League". Di spalla le dichiarazioni di De Laurentiis a Rai 3 e il pari del Napoli a Bologna: "'Spalletti andrà via da Napoli'. Il presidente conferma: 'Vuole un anno sabbatico, per lui si è chiuso un ciclo'. Osi re del gol non basta: doppietta e 2-2 a Bologna". A centro pagina spazio alla vittoria della Lazio: "Lazio in sorpasso sull'Inter, Milinkovic infiamma l'Olimpico (3-2)".