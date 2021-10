PRIMA PAGINA - CdS: "Spalletti, ora il test è di Italiano"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Spalletti, ora il test è di Italiano. Napoli a Firenze per la settima. Luciano: 'Dobbiamo essere tosti'". Apertura dedicata alla vittoria nel derby della Mole della Juventus (1-0 al Torino): "Fornula Allegri". A centro pagina spazio alla vittoria in rimonta dell'Inter contro il Sassuolo: "Dzeko-Lautaro: ribaltone Inter (2-1). Furia Sassuolo contro Pairetto".