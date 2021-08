PRIMA PAGINA - CdS: "Sprint Milan-Lazio, Juve a mani vuote"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la chiusura del calciomercato: "C'è Messias per Pioli, Zaccagni da Sarri con il brivido. Allegri, il regista non arriva: Pjanic resta a Barcellona". Di spalla ancora spazio al mercato: "Caputo lascia il Sassuolo e va alla Samp. Petagna resta a Napoli". In taglio basso le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo allo United: "Manchester, rifaremo la storia".