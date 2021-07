PRIMA PAGINA - CdS sulla Juventus: "CR7, show e mistero"

“CR7, show e mistero”, titola l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il portoghese è tornato alla Continassa, tra gli applausi e i cori dei tifosi ma il futuro resta un’incognita.

Stadi - “La Serie A insiste: via il distanziamento”, si legge in taglio basso. La Lega fa pressing sul Governo per far sì che la capienza sia massima.

Inter - “Linea Inzaghi: il sì di Lukaku”, si legge in taglio laterale. Il belga era talmente entusiasta di tornare ad Appiano che, invece di lunedì, si è presentato domenica sera alle 22 per incontrare Inzaghi.

Roma - “Terapia Mou, Zaniolo vola” si legge sempre in taglio laterale sul quotidiano, in riferimento allo stato di forma del fantasista.

Milan - In taglio basso il Corriere si occupa della situazione di mercato dei rossoneri, bocciando fin qui la campagna acquisti. “Milan, spesi 60 milioni senza il salto di qualità” si legge. A pesare molto sono gli addii di Donnarumma e Calhanoglu.