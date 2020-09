PRIMA PAGINA - CdS: "Terremoto ADL! Positivo al Covid, polemiche per la presenza in Lega"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in taglio alto con la notizia della posività di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus: "Terremoto Dela", titola il quotidiano, che pone l'attenzione anche sulle polemiche legate alla presenza del presidente del Napoli alla riunione di Lega dell'altro giorno. Tutti i presidenti, si legge, sono in isolamento. Il presidente, riporta il Corriere, ha viaggiato in ambulanza fino a Roma ma è in cura a casa, sorvegliato dai medici del Gemelli.

Si legge, poi, all'interno della prima pagina anche un vero e proprio attacco della Roma nei confronti di De Laurentiis, riportato dal Corriere dello Sport: "Un atto sconsiderato!".