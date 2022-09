PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “ADL sogna in grande: diritti tv a Apple”

“ADL sogna in grande: diritti tv a Apple”. Titola così in prima pagina l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“ADL sogna in grande: diritti tv a Apple”. Titola così in prima pagina l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Laurea della Federico II al Ceo di Cupertino. De Laurentiis corteggia il colosso americano: ieri ha visto Cook dopo gli incontri con Cue". Al centro ampio spazio all'intervista esclusiva a Claudio Ranieri. Di spalla spazio alla Juventus, mentre in taglio basso spazio anche per il basket, con la vittoria della Supercoppa da parte della Virtus Bologna.