PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Attenti: l’arbitro è inglese”

“Attenti: l’arbitro è inglese. Sarà Taylor a dirigere l'ottavo Italia-Austria”. Titola così il Corriere dello Sport, che apre in prima pagina con la designazione dell'arbitro per gli ottavi di finale in programma tra Italia e Austria. Sulla destra lo scambio di battute e complimenti tra Totti e Mourinho: "Totti-Mou, è amore". In taglio alto si parla del mercato della Juventus: "Juve prigioniera. Ronaldo blocca il mercato bianconero". In taglio basso, l'abolizione dell'Uefa del gol in trasferta e la situazione societaria della Salernitana.