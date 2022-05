PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Colpo Ruiz: Napoli ok col Toro”

“Colpo Ruiz: Napoli ok col Toro”. Scrive così il Corriere dello Sport in prima pagina che sottolinea il successo degli azzurri contro la squadra di Juric.

“Colpo Ruiz: Napoli ok col Toro”. Scrive così il Corriere dello Sport in prima pagina che sottolinea il successo degli azzurri contro la squadra di Juric. Spazio anche alla vittoria della Lazio e al Milan, impegnato al Bentegodi contro l'Hellas: "Il Diavolo dentro". Si parla anche della sfida salvezza tra Salernitana e Cagliari: "Ultima chiamata". In taglio basso laterale, un accenno al Chelsea e alla sua situazione societaria: "Ceduto per 5 miliardi".