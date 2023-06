PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Confirenze"

"A Praga (21) la Fiorentina sfida il West Ham per succedere alla Roma".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la finale di Conference League: "Confirenze. A Praga (21) la Fiorentina sfida il West Ham per succedere alla Roma". In taglio laterale spazio alla Juventus: "Superlega, prove d'uscita". In taglio basso spazio alla Serie B e al Bari: "De Laurentiis, Bari da record".