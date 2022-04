PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport di spalla: "Lucio di ferro"

E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica in prima pagina al Napoli, impegnato oggi sul campo dell'Empoli, e in particolar modo a Spalletti

"Lucio di ferro". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica in prima pagina al Napoli, impegnato oggi sul campo dell'Empoli, e in particolar modo a Luciano Spalletti, che non molla per lo Scudetto, dice di crederci, e replica anche ad Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa.