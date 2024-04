PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Gasp strega Napoli"

"De Laurentiis in azione: vuole soffiarlo all'Atalanta. Diventa il candidato forte tra Conte, Italiano e Pioli".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre con il toto allenatore del Napoli: "Gasp strega Napoli. De Laurentiis in azione: vuole soffiarlo all'Atalanta. Diventa il candidato forte tra Conte, Italiano e Pioli". Di spalla la decisione a sorpresa di Felipe Anderson: "Sorpresa Felipe: va al Palmeiras". Più in basso il caso Chiesa: "Incubo Chiesa: digiuno e rabbia". In taglio basso spazio all'Euroderby tra Roma e Milan in programma giovedì: "Roma-Milan, oro Olimpico".