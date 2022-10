PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Il Napoli avverte l’Ajax: ‘Non facciamo calcoli’”

“Il Napoli avverte l’Ajax: ‘Non facciamo calcoli’”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Il Napoli avverte l’Ajax: ‘Non facciamo calcoli’”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Spalletti, il pari vale gli ottavi (18:45)”. Al centro le dichiarazioni di Andrea Agnelli dopo la sconfitta della Juventus contro il Maccabi Haifa: "Mi vergogno". In taglio centrale spazio anche al Milan, ko in casa contro il Chelsea: "Milan, shock Chelsea: 0-2 firmato Jorginho e Aubameyang". In basso spazio anche all'Inter: "Inter, brivido Camp Nou: 'Pronti all'impresa'".