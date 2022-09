PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: ”Il primato di Raspadori"

"Dopo le due reti con la Nazionale torna da Spalletti con una certezza: sarà protagonista".

”Il primato di Raspadori", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Mancini restituisce al Napoli una stella più luminosa. Dopo le due reti con la Nazionale torna da Spalletti con una certezza: sarà protagonista". In apertura l'Inter, tra le incertezze societarie e il ritorno a San Siro dell'ex Mourinho: "Assedio a Zhang". A centro pagina spazio alla Spagna che batte il Portogallo e raggiunge Italia, Olanda e Croazia alle Final Four di Nations League: "Final Four con Morata". Di spalla il prossimo big match in Serie A tra Inter e Roma: "José e la sfida che vale doppio".