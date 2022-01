PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Inter, frenata show"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pari di Bergamo tra Atalanta e Inter: "Inter, frenata show. Pari senza gol con i portieri protagonisti: Gasperini: grande gara". Di spalla spazio alla vittoria della Roma contro il Cagliari: "Roma ok, ci pensa subito Oliveira". Più in basso spazio al cambio sulla panchina blucerchiata: "Samp, D'Aversa è fuori: panchina a Gianpaolo".