PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Inter, via libera"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la lotta scudetto e con i risultati di ieri degli anticipi: "Inter, via libera. Sabato ricco di sorprese in vetta, anche il Napoli può approfittarne. Ibra salva il Milan a Udine. Inzaghi oggi punta al sorpasso. Un gol di Morata non basta alla Juve: il Venezia rimonta e fa 1-1!".