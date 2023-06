PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Juve, è Thomas"

"Affare da 18 milioni, ha giù detto sì. Nuove voci su Giuntoli".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con un probabile acquisto della Juventus Thomas Partey: "Juve, è Thomas. Affare da 18 milioni, ha giù detto sì. Nuove voci su Giuntoli". A centro pagina spazio anche all'esordio sfortunato dell'Italia Under 21: "Scandalo agli Europei". In taglio basso la decisione presa da Mourinho: "Uefa, Mourinho strappa".