PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “L'arringa di Insigne"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le parole di Insigne dopo lo sfogo post pareggio col Sassuolo: "L'arringa di Insigne: "Napoli, vali di più"". "Provate a prendermi", una doppietta di Sanchez regala la vittoria all'Inter ora a +6 dal Milan. Zlatan Ibrahimovic in ritardo al Festival di Sanremo per colpa di un incidente: "Ibra in moto al festival". In taglio basso la Juventus con Dybala che prova a recuperare la condizione fisica per la Champions e il Giudice Sportivo che prende tempo: "Lazio-Torino giudizio sospeso".