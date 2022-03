PRIMA PAGINA - Corriere dello sport:  “Napoli, i gol di Mertens per crederci”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa scudetto del Napoli

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa scudetto del Napoli: "Al posto di Osi. Napoli, i gol di Mertens per crederci”. Al centro il mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus: "Addio Joya". Ampio spazio anche alle parole forti di Roberto Mancini: "Voglio il Mondiale per vincerlo". In basso la Roma e il grande momento di Abraham: "Tammy mania". Di spalla la positività al Covid di Lautaro Martinez: "Stop Covid: Lautaro non parte".