PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Napoli, Lucio passa a Lucho”

“Napoli, Lucio passa a Lucho”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Per la sostituzione di Spalletti prende quota l'ipotesi Luis Enrique. Giuntoli-Juve ancora in stand-by". Al centro alla Juventus: "Sprofondo Juve. Corte d'appello, che stangata: bianconeri dal secondo al settimo posto. Perde 10 punti in classifica e poi viene travolta a Empoli (4-1). E la Lazio fa festa: la Champions è sua".