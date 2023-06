PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Osimhen-Napoli, il patto”

“Osimhen-Napoli, il patto”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Osimhen-Napoli, il patto”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Che festa in Nigeria per il centravanti mentre De Laurentis vede il procuratore: via solo per 150 milioni. Si lavora al rinnovo”. In taglio alto ampio spazio al colpo di mercato dell’Inter: “Arriva Thuram. Milan beffato: l'attaccante sceglie l'offerta di Zhang”. Di spalla: “Si prendono i nostri.

Premier e club Arabi a caccia dei big della A. Il Newcastle non si ferma a Tonali: vuole anche Chiesa e Hernandez. L'Al-Nassr di Ronaldo prepara il rilancio decisivo per Brozovic. United-Onana, affare da 60 milioni”. Spazio anche all’Europeo U21: “Figuraccia UEFA: ritorna il Var”.