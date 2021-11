PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Per amore"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la gara decisiva per la Nazionale Italiana: "Per amore. A Belfast (20.45) bisogna vincere, aspettando il risultato di Svizzera-Bulgaria. Mancini carica: 'Niente ansia, vogliamo il Mondiale'". Di spalla spazio ai verdetti delle qualificazioni ai Mondiali: "Serbia e Spagna in Qatar, CR7 e Ibra shock: vanno agli spareggi".