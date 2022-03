PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “‘Quarantena non rispettata’, deferito DeLa”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il deferimento a De Laurentiis e al responsabile sanitario del Napoli Raffaele Canonico, da parte della procura della Federcalcio

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il deferimento a De Laurentiis e al responsabile sanitario del Napoli Raffaele Canonico, da parte della procura della Federcalcio: “‘Quarantena non rispettata’. Deferito DeLa”. Al centro le parole di Allegri: "'Vlahovic come Mbappè e Haaland' Allegri incorona Dusan: con lui è un'altra Juve". Al centro la situazione di Zaniolo che contro la Sampdoria andrà in panchina.